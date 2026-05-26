Fabregas: “Sono tranquillo. Nico Paz? Meno se ne parla è meglio per noi”

26/05/2026 | 16:31:56

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa sulla stagione dei lariani. _

Le sue parole anche sul tema Nico Paz: “È una cosa molto importante, dobbiamo preparare la prossima stagione e lui è stato parte integrante di questa. Penso che meno dico sul tema e meglio è, io parlo solo quando ho una grande formazione sui temi, sennò non dico niente. Abbiamo iniziato a parlarne internamente, io su di lui non posso dire niente, né sull’aspetto relativo al giocatore, né sulla persona. Ieri l’altro era in panchina, si vedeva quanto ci teneva, la sentiva più di chiunque altro. Vedremo cosa succederà, sono tranquillo, lasciamo lavorare chi di dovere, parleremo con il Real Madrid”.

Foto: Instagram Como