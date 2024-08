Fabregas: “Sono tranquillo. Chi pensa che siamo qua per andare in Champions, si sbaglia”

Cesc Fabregas, tecnico del Como, commenta ai microfoni di DAZN la sfida persa 3-0 contro la Juventus: “Non voglio parlare tanto della partita, voglio riguardarla prima. L’anno scorso abbiamo perso 3-0 col Palermo e poi siamo stati la miglior squadra del campionato. Sono tranquillo, dobbiamo migliorare. Si è vista la differenza di qualità, loro sono stati devastanti quando recuperavano la palla. Quando vedi giocare Yildiz non si può parlare di tattica, è vero che in questo momento non si arriva ma siamo la stessa squadra dell’anno scorso. Chi pensa che siamo qua per andare in Champions in sbaglia, come società siamo tranquilli. Sappiamo cosa dobbiamo fare e come dobbiamo farlo, bisogna tenere i piedi per terra e lavorare. Quando è stato in campo Baselli non si è vista questa differenza di qualità, è mancato qualcosa di importante come la felicità”.

Sul modulo: “Il 4-3-3 può essere una soluzione? Certo, vogliamo giocare con due attaccanti ma giocare con tre centrocampisti non è una cattiva idea. Non siamo stati fortunati con gli infortuni, poi abbiamo cambiato modulo e si è fatto male anche Abildgaard, questo non ha aiutato ma non è un’alibi. Il livello è questo e dobbiamo fare il nostro meglio per migliorare”.

Infine: “Il giorno dopo l’ultima partita con la promozione in A sono stato molto chiaro su cosa serve a questa squadra, non vogliamo sbagliare prendendo giocatori non giusti. Se vogliamo giocare aperti non si può perdere palla così, perché queste squadre ti fanno male”.

Foto: Instagram Fabregas