Fabregas: “Siamo una società solida, ci sono anche i talenti italiani e ne prenderemo altri”

24/09/2025 | 23:37:08

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha commentato ai canali Mediaset la vittoria dei lombardi contro il Sassuolo in Coppa Italia: “Dobbiamo fare la nostra strada, è il secondo anno in Serie A dopo tanti anni e tante difficoltà. Stiamo provando a crescere, ho un’idea molto chiara: siamo una società solida, questo per me è fondamentali. Certamente i giovani faranno errori e sono molto consapevole di questo, ma faranno anche grandi cose. Hanno una fame enorme e questa è una grande cose. Parliamo spesso di quanto ha speso il Como e non di quanto ha investito, dobbiamo dare valore ai giovani che abbiamo preso. Io mi sento un educatore, prima che un allenatore: conta non solo il calcio, ma quello che fanno fuori e io mi sento molto responsabile di quello. Dobbiamo essere tutti insieme e pensare la stessa cosa. Non è che non abbiamo trovato talenti italiani, volevo dire che ci sono ma quello che vogliamo fare oggi e nel futuro porta a prendere giocatori molto giovani e farli nostri con la struttura che vogliamo creare qua. Non possiamo prendere giocatori solo per prenderli, stiamo facendo passi in avanti Primavera e Under 17 e vogliamo educare anche questa gioventù italiana nel giro di qualche anno nella nostra accademia”.

Foto: insta fabregas