Fabregas: “Siamo un gruppo giovane, presto raccoglieremo i frutti del nostro lavoro. Ritiro? Partiremo il 30”

22/07/2025 | 16:24:45

Cesc Fabregas ha parlato con entusiasmo dell’imminente partecipazione del Como al Trofeo Gamper contro il Barcellona, definendola “una grandissima soddisfazione, anche per voi comaschi”. Il tecnico ha ricordato il percorso recente della squadra: “Se guardiamo a due anni fa e poi vediamo dove siamo arrivati oggi, è davvero importante.” Quando gli è stato chiesto se fosse stato consultato per l’organizzazione del torneo, Fabregas ha spiegato: “Il presidente me lo ha chiesto all’inizio, ma in realtà sono state le persone del marketing a occuparsene. A me piace molto l’idea, sarà un momento molto emozionante per tutti, per la città e per il club. Ci aspetta un’atmosfera speciale.” Il tecnico ha poi ricordato con affetto i suoi tempi da giocatore: “Sì, ricordo bene quei momenti, sia al Barcellona che all’Arsenal. Sarà bello affrontare una squadra come il Barcellona, che ha vinto la Liga e giocherà in Europa. Sarà una prova importante.” Riguardo al Celtic e a Kuhn, Fabregas ha detto: “Ho parlato con Nic e ho visto che il Celtic è una squadra davvero competitiva. In campionato spesso sono superiori, sono un avversario tosto.” Sull’eventuale pressione nel suo ruolo, il tecnico ha sottolineato: “La pressione la metto su me stesso. Ogni sera penso a come migliorare. La nostra proprietà è diversa: non crea pressione per vendere giocatori, vogliamo crescere con calma. Siamo un gruppo giovane, lavoriamo per portare qualità in campo e poi raccoglieremo i frutti del nostro lavoro. Non penso al licenziamento se qualcosa va storto, vogliamo procedere passo dopo passo.” Infine, Fabregas ha confermato la data di partenza per il ritiro: “Partiremo per Marbella il 30, avremo due giorni di riposo e poi torneremo dopo la sfida con il Barcellona.”

Foto: insta fabregas