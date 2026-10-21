Fabregas: “Siamo in 15 e non abbiamo un’accademia ancora pronta su cui puntare. Baturina tra qualche anno lo voglio vedere in un top club”

21/10/2026 | 18:13:06

Cesc Fabregas presenta la sfida contro il Manchester United a Sky: “Siamo in 15, penalizzati per la lista Champions, non abbiamo un’accademia ancora pronta che ci può aiutare. Liberali ha giocato bene ma era un po’ affaticato e bisogna stare calmo con lui. Baturina? Sta crescendo sempre di più e ha un talento incredibile. Gli ho detto che se tra qualche anno non giocherà con una grande squadra e non segnerà nelle notti di Champions, qualcosa sarà andato storto. Dobbiamo pressare come animali. Abbiamo iniziato a sprintare prima di camminare. Oggi dobbiamo adattarci a questa situazione e vogliamo diventare una realtà solida, creando campioni, non comprandoli. Serve sempre umiltà e lavorare bene e molto”.

Foto: X Como