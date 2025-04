Fabregas: “Sergi Roberto, stagione finita. A Lecce partita dura e cattiva”

Cesc Fabregas ha presentato in conferenza stampa il prossimo impegno del Como a Lecce, facendo anche il punto sullo infortunati. “

Per Sergi Roberto stagione finita, ha una lesione di secondo grado al flessore. Peccato, perché stava lavorando per tornare bene. Ora deve riposare la testa e il fisico. Moreno sta bene, ha ricevuto un colpo da Butez nel finale, ma è a posto. Nico Paz? Si è allenato e sta bene. Giocherà? Vediamo, mi è piaciuto molto il centrocampo con il Torino. A Lecce sarà una partita dura e cattiva, perché loro hanno bisogno di punti. La cosa più importante per noi è la continuità della performance, ritrovare quella sensazione di vittoria”.

Foto: Instagram Como