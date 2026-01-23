Fabregas: “Sergi Roberto? Se giocherà qui o da un’altra parte si vedrà. Morata e Addai vicini al rientro”

23/01/2026 | 16:08:47

Fabregas ha parlato in conferenza stampa facendo anche il punto sugli infortunati del Como: “Tutti sono disponibili, Addai rientra ma in panchina. Morata ha tanta voglia di tornare ma dobbiamo stare attenti, Diao ancora manca un po’… ha fatto qualche corsa fuori. Morata e Addai invece sono molto vicini a rientrare. Sergi Roberto, oggi sicuramente a 33 anni vorrà continuare a giocare, se sarà qui o da un’altra parte si vedrà… io sono molto tranquillo”.

Foto: insta fabregas