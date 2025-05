Fabregas sempre più vicino alla conferma sulla panchina del Como

13/05/2025 | 13:35:36

Cesc Fabregas è stato mandato a destra e a manca negli ultimi 15 giorni, ma anche nelle ultime 48 ore. Prima alla Roma, poi al Lipsia, poi al Bayer Leverkusen, quindi nuovamente alla Roma. In realtà, come raccontato più volte nelle ultime due settimane, Fabregas non è stato mai vicino a lasciare il Como, riconoscente a un club che gli ha dato la possibilità di allenare a certi livello. I sondaggi che di sicuro ci sono stati non hanno portato a un approfondimento, esattamente come il Como non si è mai rivolto a un altro tecnico, avendo dato sempre la precedenza a Fabregas, fiducioso di poter andare avanti per una stagione ancora. Chiaramente Cesc avrà garanzie sul mercato, ma in fondo le ha sempre avute se consideriamo quanto speso dal club nelle ultime sessioni. Ora aspettiamo gli ultimi passaggi, ma la tendenza ormai è questa.

FOTO: Instagram Como