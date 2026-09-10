Fabregas: “Sarò felice per cinque minuti, ora torniamo a pedalare. Non dimentichiamo la Serie A, mi farebbe arrabbiare”

10/09/2026 | 23:35:21

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato a Sky dopo la vittoria contro il Lipsia: “Sono felice ma la felicità mi durerà 5 minuti perché dobbiamo preparare la partita col Parma di lunedì. Notte storica per la società e la città, ma ora umiltà, serenità e continuare a pedalare. Un risultato che meritiamo, ma dobbiamo andare con attenzione e speriamo di no dimenticare la Serie A perché mi farebbe arrabbiare. Dobbiamo essere performanti ogni 3 giorni. Abbiamo tanti giocatori nuovi. Kaiki e Kean sono importanti per noi, ma come movimenti devono imparare. Dobbiamo migliorare tante cose, soprattutto a livello difensivo. 9 sono nuovi, metterli tutti insieme non è facile”.

foto x como