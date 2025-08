Fabregas saluta Strefezza: “L’addio è una sua scelta. Non ho dormito per due notti”

31/07/2025 | 23:15:36

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai canali ufficiali del club, sull’addio di Strefezza, passato all’Olympiacos.

Queste le sue parole: “Strefezza è una persona molto speciale per me e per tutto lo staff, per i compagni e per i tifosi. Ha dato la vita al Como, non ha sbagliato mai un allenamento o una partita. La partenza è stata una scelta sua. Non ho dormito per due notti quando, il giorno prima di giocare contro l’Ajax, Strefezza mi ha dato questa brutta notizia. Lo capisco però molto bene e lo voglio ringraziare per tutto ciò che ha dato. È un esempio, un capitano silenzioso nello spogliatoio e qualcuno da cui i giovani possono imparare. Ci mancherai tantissimo Gabri, ti auguro il meglio. Como sarà sempre casa tua”.

Foto: X Olympiacos