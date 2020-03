Fabregas rivela: “Nel 2009 Xabi Alonso mi pregò di portarlo all’Arsenal”

Intervenuto in diretta al podcast Arseblog, il centrocampista del Monaco, Cesc Fabregas, ha racconto come, qualche anno fa, Xabi Alonso lo pregò di portarlo a giocare con lui al’Arsenal: “Sono stato al telefono con Xabi Alonso per tutta l’estate 2009. Stava morendo dalla voglia di venire. Stava letteralmente chiedendo a tutti di andare all’Arsenal. Voleva davvero venire e ho fatto del mio meglio. Ho parlato con chiunque dovessi parlare, ho espresso la mia opinione e ho pensato sarebbe stato una grande acquisto per noi. Il mio addio ai Gunners? Se non fosse stato per l’atteggiamento di alcuni colleghi, specialmente negli ultimi due anni, sarei rimasto, ma mi sono reso conto che solo Robin van Persie e Samir Nasri erano al mio livello in termini mentali e tecnici. Non è arroganza, è stato quello che ho provato. “

Foto: BBC