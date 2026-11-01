Fabregas: “Rigore per il Venezia? Mi sembrava netto, ma gente professionista mi ha detto che non ci fosse. Ricci gioca alla Totti e Del Piero”

01/11/2026 | 15:34:46

Cesc Fabregas commenta il discusso episodio arbitrale che ha coinvolto Luis Milla, per cui l’arbitro Maria Sole Ferrieri Caputi aveva fischiato rigore, salvo poi correggere la decisione al monitor. Le parole in conferenza stampa: “A me è sembrato rigore netto quando l’ho visto, però prima di venire qua mi sono informato se fosse rigore o no. Non lo dico io, a me hanno detto che non è rigore perché Luis non muove il braccio e prova a mettere il braccio fuori. A me sembrava rigore, siamo stati fortunati, ma la gente che capisce più di me, la gente professionista, ha detto che non era rigore. Il nostro? Era più netto: se arriva la palla lì a Tasos e da dietro non lo toccano è gol. È difficile, lo dico con onestà”.

Su Ricci: “Di Ricci sono molto contento, ho visto il Samuele che conosco del Torino e del Milan, gioca benissimo alla Totti e alla Pirlo. Grande ragazzo e mentalità. Se gli diamo qualcosa in più può diventare un giocatore molto forte in Italia. Ha grande tecnica e gamba”.

Foto: X Como