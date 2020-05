Fabregas replica a Courtois: “Barça campione? Se fermano il campionato, sarebbe la decisione giusta”

Cesc Fabregas risponde a Thibaut Courtois, portiere del Real Madrid che ieri aveva parlato, esternando il proprio disappunto, in merito all’assegnazione del titolo al Barcellona in caso di stop alla Liga. Questo il commento del centrocampista catalano, attualmente al Monaco, a TVE: “Ognuno difende i suoi interessi. Al Monaco, abbiamo perso per poco la qualificazione alle coppe europee. Però se in Spagna il campionato si fermasse, come avvenuto in Francia, il Barça sarebbe un giusto vincitore. Non ci stiamo fermando perché ci piace. Lo facciamo per una causa inevitabile”.