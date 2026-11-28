Fabregas: “Recuperiamo Diao e Caqueret. La Juve ha una difesa migliore e non abbiamo niente in più di loro”

28/11/2026 | 15:19:00

Cesc Fabregas presenta la sfida contro la Juventus, in programma al Sinigaglia domenica alle 20:45. Le parole in conferenza stampa.

Su cosa ruberebbe di Spalletti: “Vorrei rubare un po’ l’età, perché certe volte faccio errori di gioventù. L’altro giorno l’ho abbracciato, gli ho dato la mano e mi ha chiesto: ‘Rispettami e abbracciami con due mani’. Spero di continuare a imparare da lui. Dentro e fuori dal campo mi ha sempre trattato bene”.

Sui recuperati: “Tornano Diao, Caqueret e Addai. Anche se quest’ultimo è un po’ più indietro. Diao non può partire titolare, Caqueret non ha perso niente fisicamente ma vediamo”.

Sulla Juventus: “Non abbiamo niente in più di loro. Noi vogliamo fare la nostra partita, ma sappiamo che sarà durissima. Quando la Juve accende il motore va a un livello alto e sono una grandissima squadra. Serve la partita perfetta. Vedendo le loro partite non so chi giochi offensivamente. In uno contro uno sono molto bravi e difendono bene. A me piace molto la Juventus”.

Sulla fase difensiva migliorata del Como: “Per me la migliore difesa è la Juventus, lo dicono i dati. Noi abbiamo concesso un po’ di più dell’anno scorso, però proviamo sempre a migliorare e provare a fare passi avanti”.

Sull’alternanza dei due portieri: “C’è competizione e fa alzare il livello di uno o dell’altro. A Sanchez non è mai successo, me l’ha detto e l’anno scorso Butez giocava sempre. In futuro li farà crescere mentalmente. Butez è una sicurezza per noi. Capisco che normalmente il secondo e il terzo portiere non giochino mai, ma sta cambiando anche questo. Sono contentissimo di Butez, non ha fatto niente per giocare meno. Alla fine della stagione scorsa è arrivato stanco perché ha giocato tantissimo”.

Foto: X Como