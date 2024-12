Fabregas: “Ranieri è una leggenda. Dybala falso nove? Abbiamo preparato due tipi di partita”

Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma: “Ho scelto Barba perché è un centrale sinistro, l’ha fatto tante volte in carriera e ci può dare più stabilità da quella parte. Non c’era tanta scelta, perché due terzini non sono con noi”.

Su Belotti al centro dell’attacco: “Il Gallo sta facendo bene, non ha mai mollato neanche quando non trovava il gol. Ora è in fiducia, ed è un giocatore molto forte dentro l’area, se riusciamo ad arrivarci è il giocatore giusto per fare gol”.

Su Ranieri: “Non me lo sarei aspettato, è successo tutto troppo presto. Ranieri è una leggenda nel mondo del calcio, ha fatto bene ovunque è andato. Sarà un piacere competere con lui oggi”.

Sulla Roma senza Dvobyk: “Abbiamo preparato due tipi di partita, una con Dovbyk e l’altra con Dybala falso 9. Per me cambia perché sono due tipi di partite completamente diversi. Servirà tanta attenzione, però dobbiamo anche giocare la nostra partita, forte, con resilienza e mentalità perché è quello che manca a questa squadra. Dobbiamo fare meglio sotto questo aspetto”.

Foto: Instagram Fabregas