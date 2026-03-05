Fabregas: “Ramon rimarrà anche l’anno prossimo. Kempf sta bene”

05/03/2026 | 15:43:29

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato anche di alcuni singoli nella conferenza stampa di vigilia della partita con il Cagliari: “Kempf? Sta bene, si è allenato oggi. Non si è allenato martedì. Però tutti bene. Io sono contentissimo anche se ho 20 giocatori, ma numero perfetto per preparare le partite. Ramon? Per il nostro gioco era perfetto. L’unico dubbio che avevamo un po’ era di competere nel calcio italiano, come si adatterà, in un calcio come gioca tanto a duello. E’ diverso, ci sono alcuni giocatori che sono fatti di un’altra pasta. Se rimarrà l’anno prossimo? Sì”.

Foto: Instagram Fabregas