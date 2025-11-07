Fabregas: “Qualificarsi in Europa? Tutto può succedere. Goldaniga deve operarsi, non ci sarà per 2 mesi”

07/11/2025 | 15:20:24

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Il pareggio con il Napoli? Siamo ancora all’inizio, anche se un quarto di stagione è già fatta. La squadra ha avuto abbastanza continuità, la squadra è in crescita, prendiamo meno gol, la squadra crede in quello che facciamo. I ragazzi giovani continuano a farsi vedere. Valuto giorno dopo giorno quello che mi danno i ragazzi. Se possiamo arrivare in Europa? Tutto può succedere. Nessuno pensava che la Fiorentina fosse ultima in classifica, ma può succedere. Gli infortunati? Kempf è a disposizione, può giocare. Si era gonfiata un po’ la caviglia, ha recuperato molto bene, ha fatto una risonanza e sta bene. Può giocare con una fasciatura. Goldaniga deve fare un’operazione, non ci sarà per 2 mesi/2 mesi e mezzo. A Dossena manca una settimana per allenarsi da solo, poi ha bisogno di un mese per tornare con noi”.

Foto: Instagram Como