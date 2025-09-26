Fabregas: “Potessi, farei giocare tutti i miei giocatori. Non avessimo segnato con la Fiorentina, sarei stato arrabbiatissimo”

26/09/2025 | 11:47:09

Il tecnico del Como, Cesc Fàbregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese, commentando la prestazione dei suoi nelle partite precedenti:

“C’è una difficoltà incredibile. A volte penso di mettere tutti in campo, poi guardo gli esterni e vedo che anche loro stanno facendo bene. L’altro giorno, guardando la partita di Caqueret, ho pensato che dovevo farlo giocare: si stava allenando a un livello molto alto. Perrone è il giocatore più posizionale della squadra e dà senso a quello che dobbiamo fare, anche con un passaggio in più o in meno. Da Cunha è un centrocampista puro. Se dovessero giocare tutti, io li farei giocare tutti. Però anche gli esterni stanno facendo bene e bisogna dar loro fiducia.”

Sulla partita contro la Fiorentina:

“Mi sarei arrabbiato se non avessimo segnato al 94′? Sarei stato arrabbiatissimo, perché avevamo creato di più. A Bologna ero arrabbiato perché penso che non meritassimo di perdere, ma ero un po’ soddisfatto della prestazione che avevamo provato a fare. Poi, se ci provi e la palla non entra… era semplicemente uno di quei giorni.”

Foto: Instagram Como