Fabregas: “Persa una figura fondamentale, Hartono ha dato tantissimo al club e alla città”

20/03/2026 | 15:27:14

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Pisa di domenica. Queste le sue parole:

“Mi piacerebbe dire pubblicamente che abbiamo perso una persona molto importante, Michael Hartono, una persona e una famiglia che ha sempre dato tantissimo alla società, alla città. Un pensiero per lui. No, non l’ho mai conosciuto personalmente. Da Cunha top-player contro la Roma? Ci sono delle partite dove i tuoi giocatori devono fare la differenza, con la loro qualità. Struttura, lavoro, dinamiche, però sì… alla fine chi guadagna di più nel calcio è chi fa la differenza. Il PSG, il Real, il Barcellona hanno i migliori giocatori. E la sbloccano così”.

Foto: Instagram Como