Fabregas, perché per il Como è molto più di un allenatore

Cesc Fabregas è stato accostato a destra e a sinistra, molto spesso senza qualcosa di concreto. Chi fa questi ragionamenti tralascia un particolare importante e probabilmente decisivo: Fabregas ha un grande rapporto con il Como, ha firmato la scorsa estate un contratto pluriennale, ha un feeling straordinario con la proprietà e viene coinvolto sempre più nel progetto. Forse Cesc è uno dei pochi esempi di manager all’inglese in Serie A, non un semplice allenatore ma qualcosa in più. Non a caso, prima della sfida in casa della Roma, Fabregas ha spento qualsiasi voce legata ai giallorossi ribadendo il suo impegno con il Como. Non sembrano parole di circostanza, di sicuro stiamo parlando di un predestinato, ma chi lo vuole dovrà ancora attendere.

Foto: Como instagram