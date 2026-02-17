Fabregas: “Parole su Morata? Si è scusato, ha detto che avevo ragione. Milan e Juve due test per capire chi siamo”

17/02/2026 | 15:50:32

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del recupero contro il Como.

Queste le sue parole: “Giocare bene non vuol dire sempre vincere, altrimenti il calcio verrebbe spiegato in una maniera diversa. Dobbiamo fare le cose giuste, cercare di fare le cose bene. Noi siamo una squadra e una società molto giovane, poi il percorso è quello. Non siamo pronti per andare a vincere lo Scudetto. So che abbiamo fatto bene, la classifica, la classifica… però per come conosco il calcio, dove io ad esempio dovevo sempre vincere con la migliore squadra e il miglior allenatore è così. Per noi il percorso non è sempre lineare, ma ti fa crescere. Ti fa vedere le cose da un’altra prospettiva. La strada è lunga e bella. Succeda quel che succeda. Quando si perde o quando si vince il mio messaggio è sempre lo stesso”.

Con il Milan sempre avanti ma poi avete sempre perso. È successo anche l’anno scorso… “Questo non si può decidere, chi fa o meno gol. Ti devi adattare. Continuerà a succedere. Non andiamo contro la superficialità del pensiero che una partita somiglia a quella dell’anno scorso. Per quello che stiamo facendo al Como vorrei qualcosa di diverso. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia, lo dico dal primo giorno. L’altro giorno la Fiorentina è arrivata tre volte in porta, due gol. Non siamo stati bravi a concretizzare con Cagliari, Genoa, l’Atalanta… non abbiamo fenomeni o giocatori che fanno la differenza. Alcune volte quello che fai diventa oro, altre no. Il Como vuole sempre proporre, sempre accelerare. Non abbiamo Lamine Yamal o Lewandowski, ma vogliamo crescere. Continuare, che ogni anno ci sia una crescita importante. Che tra 2-3 anni saremo maturi e consapevoli di quello che vogliamo fare”.

Morata. È stato molto duro dopo la Fiorentina… “Dipende da cosa vuol dire duro. Parlare dopo una partita e dire una cosa che penso sia naturale, che si vede. La provocazione è nel calcio, chi non può gestire quello… è difficile. Tutti sanno che ci sono questi giocatori che cercano di provocarti, di farti sbagliare. Non ho parlato con lui, ha chiesto anche scusa, ha parlato sui social”.

Si disse nel 2011 di un mister X al Milan. Era Fabregas? “No, non ero il mister X. Per il Milan c’è stata una volta, nel 2016, quando non giocavo tanto con Conte inizialmente, ho parlato con Gadzidis. Ma quando sono andato via dall’Arsenal era solo Barcellona o niente per me. Era Barcellona o Arsenal”.

Il Como ha numeri da big. Per tiri generali, assist, numero di passaggi riusciti, passaggi chiave e recuperi è superiore al Milan, che domani sfiderà. Allora cosa servirà per superare il cinismo, la furbizia e l’esperienza di una squadra così? “Noi in realtà non siamo una big, anche se i numeri dicono che dovremmo stare più in alto. Non abbiamo la stabilità da top club, ma a Como contro il Milan la mia sensazione è che in una partita top il Milan anche soffrendo la nostra forza e partita, loro erano tranquillissimi. Aspettavano il loro momento. Questo solo te lo dà solo l’esperienza. A Modric non frega niente, ha vissuto di tutto. Se gioca contro 150mila persone non cambia. Ai nostri no. È questo che dobbiamo far capire. Poi si perde il senso o la prospettiva. Se togli Sergi Roberto, Morata… noi siamo la squadra di media età più bassa. Gasperini ha detto in un post-partita che la società deve fargli capire che si volesse una squadra U23 o andare in Champions. Noi stiamo allenando una squadra U22 e 23. Stiamo facendo una buona stagione. La Roma ha speso tantissimo per 4 giocatori per fare la Champions, noi no. Abbiamo preso un giocatore che ieri è andato in Svezia a fare la patente perché ha fatto 18 anni. Noi proveremo a fare una grandissima gara, contro la seconda in classifica. Quanto a me, devo migliorare nel post-partita. Gestire le emozioni”.

Ci ha sorpreso dopo la Fiorentina: “Sabato calmo? È l’esperienza. Dipende con questi ragazzi. L’altro giorno Luis Enrique ha detto nel post-sconfitta del Rennes, ‘nel post-partita quello che dice l’allenatore o il giocatore non ha valore’. Quello che si pensa a caldo, le emozioni sono troppo esagerate, non si dicono le cose in maniera lucida”.

Le parole di Suwarso dopo la Fiorentina… “Ci ho parlato dopo la partita, siamo sempre abbastanza allineati con quello che pensiamo in società, anche con Ludi. Valorizziamo quello che succede in squadra. Continuiamo a migliorare. Se un giorno si arriva a livello strutturale, di giocatori, tutti insieme per vincere, io mi prendo la responsabilità per farlo. Ma non è facile vincere. Chi è la più forte in Italia? L’Inter, hanno giocato tanto insieme. È difficile. Il PSG ha vinto la Champions dopo 15 anni. Siamo tranquilli, però con l’obiettivo di provare a vincere sempre”.

Come stanno Diao e Goldaniga? E il resto della squadra? “Assane e Goldaniga si stanno allenando molto bene con noi per tornare. Domani poi tutti a disposizione. Il Milan? Una squadra storica, la partita pericolosa”.

E sulla Juve che poi verrà? “È vero, abbiamo già cominciato a preparare la prossima, non mentirò. Ma come staff non abbiamo il tempo di farlo, anche oggi possiamo guardare e analizzare di più. Ma il focus dei ragazzi deve essere focalizzato sui ragazzi”.

Senza Rabiot che Milan si aspetta? “Hanno anche Jashari ad esempio. Ma sono una grandissima squadra, hanno perso solo 2 partite, ma sanno come gestire la partita”.

Nico Paz da gennaio non fa la differenza. “La vita del calciatore top è questa. Siete voi che dite che domani andrà al Real Madrid. Anche l’anno scorso lo dicevate, poi non è andato. Se sei speciale e non stai al miglior momento, devi accettare la critica. Tutto passa. Io sono la persona più autocritica, poi se c’è qualcuno peggio di me in bocca al lupo. Io uso l’autocritica esagerata contro di me per domani andare con tantissima forza a riprendermi ed essere migliore del giorno prima. C’è chi invece che pensa di essere migliore e non ha la colpa di niente. Lui deve avere stabilità, ha mentalità forte e grande qualità. Senza di lui la squadra ha trovato dinamiche, risultato, performance. Lui fisicamente sta bene, prima della Coppa Italia con la Fiorentina ho parlato con lui, volevo anche lasciarlo qui e non portarlo là per farlo riposare. Ma lui si sente forte, si sente bene. Lui è tranquillo, un ragazzo molto a posto, con una famiglia molto seria, è stato educato. Altri sono da gestire in maniera diversa”.

Dele Alli? Ha letto cosa sta succedendo? “Per me sempre un in bocca al lupo per lui, gli voglio bene per il futuro. Ma non è qua, non so niente di quello che gli succede”.

Baturina ha pestato i piedi ad altri con la Fiorentina? “Tatticamente è una cosa top. Lui pensava di doversi prendere la responsabilità ma alle volte era esagerato, tra le linee e in difesa era molto comodo. Ma il nostro gioco posizionale richiede alcune cose”.

Se c’è un giocatore che è completamente trasformato quello è Baturina, ci ha spiegato anche che ha saputo valorizzarlo largo a sinistra. Solo che un altro, al suo posto, probabilmente viene penalizzato. Ed è Jesus Rodriguez, che adattato a destra sembra far fatica… “Jesus Rodriguez può giocare a destra e sinistra, può giocare ambo le parti. Può darti tutto sempre largo, ha avuto un percorso un po’ difficile e ha fatto benissimo a sinistra, ma adesso è calato. Io devo gestirlo. Addai prima era al top, poi si è infortunato e ripreso. Questo lo so, mi devo abituare. Devo avere la forza di mantenerlo vivo. Sono tutti diversi i giocatori, giorno dopo giorno devo gestirli”.

Quanto ti infastidisce essere stato superato dall’Atalanta? “Non mi preoccupavo quando ero quarto…”.

