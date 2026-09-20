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Fabregas: “Palmisani ha parato tanto. Non siamo siamo stati all’altezza”

20/09/2026 | 17:53:20

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Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita persa contro il Frosinone. Queste le sue parole:
“Oggi avessimo vinto 1-4 non sarebbe stata una sorpresa, Palmisani ha parato tanto. Non abbiamo avuto un grande controllo, abbiamo avuto 4 grande occasioni per far gol. Quando si perde bisogna arrabiarsi e analizzare, però il Frosinone ha fatto la gara che voleva fare e noi non siamo siamo stati all’altezza. Non posso ammazzare i miei giocatori per i gol mangiati. Bravo il Frosinone a farti male con le loro carte, dobbiamo migliorare sicuramente”.
Foto: Instagram Como