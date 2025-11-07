Fabregas: “Palestra è una delle grandi sorprese del campionato. Gli esoneri di questi giorni? Io giudico l’allenatore dopo 38 partite”

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari. Queste le sue parole:

“Il Cagliari? Pisacane lo conosco bene, abbiamo una bella amicizia, l’ho chiamato dopo il Verona e lui è sempre tanto aperto per confrontarsi. Abbiamo giocato contro la Feralpisalò, a me sembrava molto forte. Palestra? È una delle grandi sorprese del campionato, è fortissimo, non lo conoscevo. Se lasceremo mai il possesso palla all’avversario? No, mai. Poi magari mi fai gol in contropiede, ma per me non esiste. I tre esoneri in tre giornate? Ho il mio pensiero, ho già detto quello che volevo dire. Il calcio è calcio. Il Genoa ha lavorato con Vieira molto bene e non è riuscito vincere una partita, poi arriva un nuovo allenatore e vince? Con un allenamento? Per cambiare? Non si può spiegare. Tudor? Arriva un altro allenatore e la Juve vince con l’Udinese… non si può spiegare. È difficile giudicare gli episodi, io giudico l’allenatore dopo 38 partite”.

Foto: Instagram Como