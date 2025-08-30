Fabregas: “Orgoglioso dei ragazzi, abbiamo fatto rintanare il Bologna. E’ mancato solo il gol”

30/08/2025 | 21:10:06

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa dopo la gara persa in casa del Bologna.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto molte cose bene, ma non abbiamo segnato. Poche volte ho visto il Bologna giocare così all’indietro. Ho sempre visto il Bologna di Italiano giocare palla lunga e sulle palle sporche: lo sapevamo. Il Bologna gioca uomo su uomo su ogni partita e le ho viste tutte quelle che ha giocato. Ci aspettavamo questo tipo di gioco. Abbiamo iniziato bene il secondo tempo ma abbiamo preso gol da una palla lunga: loro sono abituati a questo gioco, pressano tutti altissimi e sono bravi nel farlo. Esco dal Dall’Ara con la testa alta per la prestazione e la squadra che ho visto in campo. Oggi non abbiamo trovato molta qualità ma fino alla fine il Bologna è stato rintanato indietro: sicuramente non abbiamo meritato di perdere questa partita. Il Bologna ha giocatori forti, ha vinto la Coppa Italia, ha giocato la Champions e giocherà l’Europa League, ma oggi siamo stati sul pezzo e abbiamo tenuto botta”.

Come giudica la prestazione di Paz? “Nico Paz ha giocato tra le linee ma oggi non c’era troppo tempo per fare le sue giocate. L’altro giorno era il miglior giocatore del mondo e oggi non lo è più. Serve equilibrio”.

Come sta Van der Brempt? “È l’ennesimo infortunio che subisce, mi dispiace per lui perché ha fatto un ritiro incredibile e quando giocava terzino non passava nessuno”.

Foto: Instagram personale