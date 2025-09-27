Fabregas: “Oggi l’arbitro era nervoso. L’espulsione di Jesus Rodriguez esagerata, serve chiarezza”

27/09/2025 | 18:00:10

Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la Cremonese: “Io penso che dobbiamo fare anche di più, essere più aggressivi nel duello. Oggi mi ha espulso perché ha detto ‘Vai, lasciatelo andare’. Devono guardare la camera per vedere come l’ho detto. Ci sono tante dinamiche alle volte che non si spiegano. Il rosso? Serve chiarezza. Capisco che c’è emozione e passione, ma loro devono capire di più. Serve più serenità, lavoriamo tanto per vincere, sia io sia Davide Nicola. L’arbitro era molto nervoso. Il quarto uomo mi ha detto di non parlare quando sono andato lì a chiedere una cosa. È strano. C’è stranezza su quello che ci dicono e quello che poi vediamo in tutte le partite. Serve più chiarezza e serenità. Non si dice ‘vaffa…’, però se si parla con rispetto si può gestire in una maniera diversa. Non voglio giudicare, mi dicono gli arbitri. Di Ramon mi dicono che è esageratissima. Noi allenatori siamo molto vulnerabili, sembra che piangiamo o altro. Ma quella di Ramon e questa su Jesus è esagerata. Ti fanno perdere l’opportunità di vincere. Lì ti toglie quella forza di poter vincere la partita”.

Foto: insta fabregas