Fabregas: “Oggi avevo solo un cambio offensivo. Ramon? Ci sono giocatori più forti di altri”

21/11/2026 | 18:07:13

Le parole di Fabregas a Dazn: “Abbiamo dovuto finire con il doppio terzino a destra perché non abbiamo giocatori. Oggi l’unico cambio offensivo che avevo era Nico Paz. Dobbiamo trovare un compromesso. Ramon? Ci sono giocatori che sono più forti. Lui è un giocatore che a me piace. Fare l’allenatore è pesante, tra 5-6 anni vorrei vedere tutti questi ragazzi fare Mondiali, vincere Champions League. Ma il calcio cambia e devono essere sempre pronti a sentire sempre più la pressione, al Como potranno crescere”.

foto x como