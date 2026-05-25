Fabregas: “Oggi abbiamo avuto una riunione con il presidente. Siamo già al lavoro per la prossima stagione”

25/05/2026 | 21:55:42

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Sky Sport della festa per la Champions League.

Le sue parole: “Mio figlio domani deve andare a scuola, è pericoloso perché non so che ora faremo stasera. La crescita di questa squadra è stata incredibilmente veloce, siamo una società forte e determinata. Noi sappiamo cosa vogliamo fare, anche se ora le aspettative cresceranno inevitabilmente. Abbiamo fatto un capolavoro, ma da oggi iniziamo a pensare alla prossima stagione, che sarà dura e diversa, con tantissime partite di qualità. Abbiamo bisogno di migliorare tante cose”.

Sul suo futuro: “Oggi prima della festa abbiamo avuto una lunga riunione col presidente, il direttore e gli uomini mercato. Abbiamo già consolidato l’idea che abbiamo e iniziato a pensare alla prossima stagione. Io sono molto contento al Como, lo sapete. Sto imparando tantissimo e ancora secondo me mi manca un po’ qua, qualche altro passo. Stiamo creando una mentalità per portare le cose avanti, io sono contento”.

Sulla Champions: “Dobbiamo stare attenti, se vai al Bernabéu o al Camp Nou e non sei preparato, prendi sei gol. Dobbiamo stare attenti, alzare il livello e prepararci bene”.

Su Nico Paz: “Nico è stato un giocatore molto importante, siamo cresciuti insieme. Siamo un match importante, vediamo cosa succede, ma ovviamente vorremmo che restasse un anno in più al Como”.

Foto: sito Como