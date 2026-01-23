Fabregas: “Offerta del Marsiglia per Da Cunha? Non ne so niente. Posch? Mi dispiace, capisco che voglia giocare”

23/01/2026 | 15:25:30

Fabregas ha parlato in conferenza stampa facendo il punto anche su alcuni temi di mercato del Como: “L’offerta del Marsiglia per Da Cunha? Io non so niente, a me non è arrivato niente di questo. Lo vedo solo giocare ad un altissimo livello, non ce ne sono tanti forti come lui. Lui torna in un posto in cui sarà molto contento, dove ritroverà fiducia e si sentirà di nuovo calciatore. Posch? Abbiamo parlato 3 settimane fa, c’è un Mondiale da giocare e mi spiace… ti dà esperienza, conosce il tipo di calcio, era entrato molto bene in spogliatoio. Molto intelligente e applicato, può giocare in diversi ruoli. Capisco che voglia giocare, c’è una posizione molto affollata. Dossena? Lui torna in un posto in cui sarà molto contento, dove ritroverà fiducia e si sentirà di nuovo calciatore”.

foto insta fabregas