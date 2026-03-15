Fabregas: “Non so se è la partita più importante della nostra storia, vediamo se ciò che abbiamo messo in campo funziona”

15/03/2026 | 17:58:51

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole:

“Non so se è la partita più importante della nostra storia. Per noi è sicuramente importante, ci sono tre punti in palio e dobbiamo continuare a lavorare: puoi vincere oggi e perdere le prossime due o il contrario. Si deve preparare la partita al meglio, vediamo se ciò che abbiamo messo in campo funziona. La mia filosofia è occupare bene il centrocampo: abbiamo giocatori di qualità, in gare come queste, ci vuole coraggio come Smolcic e Valle. Penso che già abbiamo vissuto tante partite a blocco basso e marcature uomo a uomo, la squadra sa rispondere e spero possa esserci una bella risposta”.

Foto: Instagram Fabregas