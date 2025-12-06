Fabregas: “Non ho visto tanta differenza tra noi e l’Inter. I loro attaccanti hanno deciso la gara. Ci servirà per crescere”

06/12/2025 | 20:44:57

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Dipende come si vuole vedere. Diventa difficile fare un’analisi dopo una sconfitta così. Io sinceramente faccio fatico a parlare: quando dico quel che penso non piace ma calcisticamente non ho visto una grandissima differenza tra noi e l’Inter. Ho visto due attaccanti di livello mondiale, noi abbiamo fatto quello che facciamo sempre. In un momento ho pensato di cambiare e di proteggermi in difesa. Penso che la sconfitta sia salutare da questo punto di vista, quando tutti parlano bene non si cresce tanto mentre una sconfitta pesante può portare diverse riflessione. Se pensiamo al fatto che nelle ultime 38 partite abbiamo fatto più di 60 punti, vuol dire che stiamo facendo bene. Abbiamo perso contro una squadra fortissima, il 4-0 è anche meritato e vanno fatti i complimenti a loro. Noi dobbiamo continuare a lavorare. Nel nostro miglior momento, ci hanno segnato in un momento un po’ imbarazzante vista la nostra parte. Poi dopo il terzo gol abbiamo mollato, ed è giusto così visto la giovane età media”.

Nel primo tempo è stato concesso tanto. “Loro hanno avuto diverse occasioni ma non dipende dalla nostra aggressione. Abbiamo fatta la stessa partita e c’è stata personalità nel pressare, loro sono fortissimi ed è come se pressi il Barcellona di Messi e Xavi. Devi fare tante cose bene ma loro sono talmente bravi che trovano sempre la soluzione. Bastoni e Dimarco giocano a memoria. A livello di gioco i due esterni non siamo stati bravissimi ma loro sono stati in giornata. La sconfitta, ripeto, è meritata. Martedì giocheranno contro il Liverpool e verrò qui per continuare ad imparare”.

Foto: Instagram Como