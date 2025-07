Fabregas: “Non ho mai pensato di andarmene, credo nel progetto. Su Baturina e Paz…”

22/07/2025 | 16:02:56

Intervenuto in conferenza alla vigilia di Como-Al Ahli (match amichevole della Como Cup), Fabregas ha parlato così: “Non ho mai creduto tantissimo in questo tipo di amichevoli, non mi sono mai piaciute, penso che non si impari niente. La condizione fisica si può costruire anche con partite interne tra noi. Per crescere davvero servono test che ti spingano al massimo, fisicamente, mentalmente e tecnicamente. Il Lille è una squadra forte, ha battuto l’Atletico Madrid ed è abituata a giocare in Europa. Queste sfide ti obbligano a dare tutto e a cercare quel livello di intensità che io e il mio staff pretendiamo. Serve perché sarà un anno tosto e dobbiamo farci trovare pronti.” Fabregas ha poi analizzato lo stato della rosa, ancora in evoluzione: “Davanti abbiamo tante soluzioni, potremmo quasi fare tre squadre. In difesa stiamo cercando profili precisi, adatti al nostro modo di giocare. La società ha fatto un lavoro straordinario, il 90% del mercato è fatto. Lavoriamo da gennaio per questo. Manca poco, ma qualcosa di importante. Sono contento, anche se avere 34 giocatori (compresi Primavera e portieri) non è semplice da gestire.” Parole di elogio anche per due giovani come Baturina e Paz: “Sì, possono giocare insieme. Sono forti, hanno qualità e sembrano conoscersi da sempre. Ma serve lavoro, soprattutto tattico. Tutti devono sapere difendere e attaccare: esterni, mezzali, trequartisti, punte. Serve equilibrio.” Infine, Fabregas ha chiarito la sua decisione di restare in riva al Lago nonostante le voci su un possibile addio: “Sì, ho ascoltato proposte, ma non per andarmene. Sono curioso, mi piace capire come lavorano anche gli altri club, ma non ho mai avuto dubbi. Sono molto legato al presidente e a Ludi, c’è sincerità e lealtà. Ho firmato un contratto di quattro anni perché credo nel progetto. Le parole le porta via il vento, conta il lavoro. Entro alle 7 del mattino e vado via alle 23, ogni giorno. Voglio portare questa squadra sempre più in alto, è l’unica cosa che conta davvero.”

Foto: Instagram Como