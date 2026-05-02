Fabregas: “Non è il momento di parlare dell’addio di Nico Paz. Sono arrabbiato, volevo vincere”

02/05/2026 | 20:35:17

Cesc Fabregas ha parlato a DAZN dopo la gara contro il Napoli: “Dentro la mia testa, considerando dove eravamo un anno e mezzo fa, sono molto orgoglioso. Dopo questo, sono arrabbiato per non aver vinto avendo preparato una partita per vincere. Non dimentichiamo che ragazzi giovani come Perrone, Da Cunha e Nico Paz hanno lottato contro campioni come McTominay, Lobotka e De Bruyne e di questo sono contento, ma non del risultato perché volevo vincere. Sono molto esigente con i ragazzi, quando non mi danno quello che voglio non dimentico quelle partite ma il 90% delle volte mi danno tantissimo. So dove erano un anno e mezzo fa, so cosa stanno facendo. Non c’è solo il risultato, ci sono ore di lavoro dietro e in questo senso dobbiamo essere contenti. Un anno dopo essere tornati in A, stiamo lottando per cose importanti e dobbiamo essere contenti. Nico Paz andrà via? Non è il momento di parlarne, mancano tre partite. Tantissima tranquillità, lavoriamo tutti insieme. Nel calcio bisogna saper far tutto: l’altra sera Dembélé seguiva Pavlovic senza toccare la palla. Vogliamo portare un grande calcio, stiamo costruendo una squadra molto giovane e dobbiamo continuare così”.

foto x como