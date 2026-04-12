Fabregas: “Non conosco la posizione, la classifica non la guardo. Paghiamo alcuni errori”

12/04/2026 | 23:35:04

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Dazn dopo la gara persa contro l‘Inter per 4-3.

Queste le sue parole: “Non so in che posto siamo della classifica, non lo guardo mai. Oggi la squadra ha mostrato voglia e coraggio, anche perdendo ha mostrato un bel carattere. Abbiamo fatto errori, siamo giovani e dobbiamo imparare. Oggi non mi piace parlare di tattica: il campo ha parlato da solo e anche le statistiche, quello di oggi contro l’Inter non si vedono tanto. Due anni fa con l’Inter giocavamo al massimo un’amichevole, oggi abbiamo fatto una gara del genere”.

Ci racconta l’idea di attaccare Bastoni alle spalle? “Non lo racconto, c’è una partita tra 10 giorni. Prepariamo sempre una partita diversa, oggi i ragazzi meritano grandi elogi, perché sappiamo da dove arriviamo. la crescita è importante e per me conta il coraggio di questi ragazzi e la voglia di competere”.

La crescita è il risultato più importante della tua squadra. “L’errore fa parte del gioco, alcune volte ti fanno crescere più velocemente. Delle volte non sbagliare ti fa pensare di essere un fenomeno. Oggi la squadra ha dato tutto: è un peccato il risultato. Già contro il Milan ho fatto l’errore di parlare di risultatismo e giochismo, oggi non lo farò. Mancano 6 partite di campionato e 1 di coppa: vedremo dove arriveremo”.

Quanto ha influito il gol preso prima dell’intervallo? “Conta molto la parte emozionale. E’ stata una giocata di un intercambio loro e magari ci ha penalizzato, ma il mio messaggio era di continuare così. Il 2-2 all’inizio del secondo tempo è arrivato su una palla non pericolosa e dopo sulle palle inattive sono troppo forti. Hanno fatto credo 20 gol su palla inattiva. Dobbiamo capire delle cose e gestirle in modo diverso, ma competere con questa squadra era importante per il nostro percorso”.

Foto: sito Como