Fabregas non ci sta: “Rigore chiarissimo. Ci sono delle cose contro cui non si può lottare”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha così parlato dopo la sconfitta per 2-1 contro la Juventus: “Sono soddisfatto della prestazione e non abbiamo meritato di perdere questa partita. Abbiamo fatto 60 minuti molto forte“.

Sulle decisioni arbitrali: “Ci sono delle cose contro cui non si può lottare. Mi riferisco al rigore. Douvikas prende la palla con il petto, controlla la palla e va davanti al portiere. È un’occasione incredibile per vincere ma andiamo a casa con zero punti. Oggi non sto zitto perché è già successo tante volte. Contro la Laizo Gigot ha fatto un’entrata brutta con Nico Paz“.

Poi ha proseguito: “Fallo chiarissimo contro il Milan, ma non si fa niente. Dico che è abbastanza: devo difendere il Como. Siamo 80.000 persone e basta. L’arbitro può essere che non lo veda, ma quando si va al var mi vengono dei dubbi nella mia testa. Dubbi su come viene gestita la partita“.

Infine: “Chiediamo solo un po’ di giustizia e basta. Sono qua da 2 anni e mezzo. Io non sto attaccando il calcio italiano. Dico solo che nel calcio questo o è rigore o no. Credo nel var, ma quando si gestisce bene”.

Foto: Instagram Fabregas