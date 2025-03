Fabregas: “Non abbiamo saputo gestire il vantaggio. Arbitro? Recupero eccessivo, ma non dico altro”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Venezia: “Non sono soddisfatto del pareggio, faccio i complimenti al Venezia che non molla mai. Abbiamo fatto un buon primo tempo, mancava forse qualcosa, ma prestazione di carattere e di qualità contro squadre che si abbassano così. Difficile fare gol al Venezia, il loro portiere è stato bravisimo con una super parata su Goldaniga. Analizzo la partita: non abbiamo saputo gestire la gara dopo 65 minuti, potevamo fare meglio. Diao era stanco, sta facendo Ramadan e forse non era al meglio. Loro hanno calciato poco in porta e ti lasciavano giocare. Dobbiamo migliorare tantissimo e lo dico anche se avessimo vinto 1-0. Nico Paz? E’ talentuoso ma deve agire un po’ di iniziativa sua, qualità e talento sono con lui. Lui deve fare la differenza, migliorare e crescere, lo stiamo aiutando”.

Sui punti persi dal Como in situazione di vantaggio: “Si deve migliorare su tutto. Siamo una famiglia, questa la nostra mentalità, Smolcic (che ha causato il rigore, ndr) mi ha chiesto scusa: avanti così. Non ci sono problemi, domani ripartiamo tutti assieme”.