Fabregas: “Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Salvezza? Bisogna alzare il livello”

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Non abbiamo fatto una partita bellissima. Non abbiamo iniziato bene, non abbiamo fatto niente di quello fatto in settimana. Non mi è piaciuto come abbiamo iniziato la partita. Non abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Una sera la perdono…”

Giocato contro squadre di Champions League. Cosa hanno imparato i suoi giocatori da questo confronto?

“Prima la Roma, poi l’Inter e adesso arriva la Roma, la Juventus, il Napoli. 15-16 partite contro le squadre della classifica alta ma è quello che è, lo dobbiamo gestire. I nuovi devono adattarsi velocemente per quello che vogliamo fare”.

Parliamo di un esterno croato, un colpo dalla Spagna. Non è difficile inserire così tanti nuovi? “Sì, può essere, ma questa è la scelta della società. Un anno fa eravamo 7 in Serie B, ora si deve alzare la qualità della squadra. Io faccio l’allenatore, faccio quello che devo fare e il resto lo lascio a chi tocca”.