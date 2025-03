Fabregas: “Nico Paz giocatore completo. Farà grandi cose. Pronti per l’ultimo step del campionato”

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato a Sky sul momento del club lombardo, in vista della ripresa del campionato.

Queste le sue parole: “Tutti avremmo firmato per questa posizione prima delle ultime nove partite, quindi continuiamo così e ad andare a crescere. Questi giocatori danno tutto ed è quello che conta. Questa stagione è stata importante, anche per la difficoltà numeriche che abbiamo avuto in termini di giocatori”.

Sulla rivelazione Nico Paz ha aggiunto: “Vede la porta, non ha paura, si diverte giocando, può fare diversi ruoli ed è molto completo. Ci vedo un potenziale molto molto grande”.

Foto: sito Como