Fabregas: “Nico Paz è un giocatore importante, è qui per crescere e per fare la differenza. Douvikas? Ha grossi margini di crescita”

27/12/2025 | 18:02:27

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa al termine della partita con il Lecce. Queste le sue parole:

“Nico Paz? Un giocatore importante, è qui per crescere e per fare la differenza con movimenti e creando spazio. Non si vedono molti giocatori così nel calcio moderno, è un trequartista puro. Anche lui deve abituarsi al calcio moderno, il giorno che andrà via da Como potrà trovarsi a giocare in situazioni nelle quali dovrà avere la mente aperta per trovare il suo spazio. Quando sta bene come oggi ti dà tanto. Cerca sempre stimoli per crescere e migliorare, c’è tanta strada fare però, siamo molto esigenti. Se ti accontenti arriva qualcuno da dietro e ti mangia. Dove possiamo arrivare? Non parlo della classifica, in questo momento non è importante per noi. Puntiamo sulla crescita della squadra e dei giovani. Douvikas? Ha grossi margini di crescita. Deve lavorare come un animale, anche individualmente, sugli aspetti da migliorare. Questa settimana ho parlato con lui, tutti i giocatori qui accettano quello che dico, non ci sono mai dei però o dei non sono d’accordo”.

Foto: Instagram Como