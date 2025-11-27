Fabregas: “Nico Paz? E’ un giocatore del Como, poi dipenderà dal Real. Abbiamo pensato a Matic”

27/11/2025 | 16:38:10

Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Sassuolo: “Non si deve dire niente. È un giocatore del Como, sarà con noi, poi dipende quello che decide l’altra squadra. Però non scarto che Nico possa essere qui anche l’anno prossimo. È ambizioso, può fare una strada importante nel calcio, ma perché non può farla qui al Como? Lui ha fatto crescere noi e viceversa. Si vede. Tu vedi se una persona è contenta dagli occhi e io penso che lui in questo momento si senta felice e bene qui. Matic? Nemanja è giocatore, in tutto il senso della parola. Grandissimo uomo. Io ho fatto una delle mie migliori stagioni vicino a lui al Chelsea, perché è devastante. Se c’è stata l’idea di portarlo a Como? Sì, ma aveva uno stipendio molto alto a Lione. Però anche l’età incide. Abbiamo pensato bene di andare con gente un po’ più giovane”.

Foto: insta fabregas