Fabregas: “Nessuna novità sul mio futuro. Icardi e Garcia non verranno al Como”

09/05/2025 | 11:54:48

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa verso la gara contro il Cagliari, tornando anche sul suo futuro: “La risposta è sempre la stessa: nessuna novità, nessuno sviluppo. Ogni settimana mi chiedete la stessa cosa, e io vi do la stessa risposta”. Sulle voci di calciomercato, il tecnico spagnolo ha scherzato: “Icardi al Como? No, nessuna trattativa. Confermo invece il nostro interesse per Eric Garcia del Barcellona. Mi piace molto: è duttile, un leader, importante per la squadra. Ma resterà al Barcellona”. Sulla semifinale tra nerazzurri e catalani in Champions League: “Stavo andando via dopo il gol di Rafinha, poi ho sentito un boato e sono rientrato. Ho visto i supplementari: una partita bellissima, da ricordare, da storia della Champions”.

FOTO: Instagram Como