Fabregas: “Nel secondo tempo con Roma e Inter abbiamo giocato bene, anche se il risultato ha detto altro”

24/12/2025 | 12:40:32

Fabregas, intervenuto ai canali ufficiali del Como, torna a parlare della sconfitta di Roma: “Credo che questo sia stato il nostro momento migliore nella ripresa. Nel secondo tempo abbiamo giocato bene così come avevamo fatto con l’Inter. Penso che nella ripresa abbiamo giocato bene anche se il risultato non lo diceva. Anche lì, una delle prime azioni di gioco aperto che anno avuto, una situazione pulita della partita, hanno creato un’occasione, era una cosa che sapevamo e su cui avevamo lavorato, non dovevamo permettere loro di spostare il pallone da una parte all’altra con facilità”.

Foto: insta fabregas