Fabregas: “Nel primo tempo ho sottovalutato la qualità di Matic. Abbiamo giocato 66 ore prima di oggi e giocheremo martedì”

24/10/2026 | 17:38:46

Cesc Fabregas analizza la vittoria contro il Sassuolo a DAZN: “Nel primo tempo ho sottovalutato la qualità di Matic. Ho pensato che non avrebbe retto e invece ci ha messo in difficoltà. Nel secondo tempo, prese le contromisure, abbiamo gestito meglio la partita e mi è piaciuto l’atteggiamento. Matic mi ha detto “Ricordati che il miglior calcio che hai giocato è con me” e aveva ragione (ride, ndr). Non si può sempre andare a mille ma se si vuole essere questa squadra bisogna spingere forte e avere fiducia in tutta la rosa. Poi ci sono partite in cui manca un po’ di energia, ma la squadra sta crescendo e sperimentando tanto. Abbiamo giocato 66 ore prima di questa partita e il Sassuolo era più riposato. Giocheremo martedì contro il Torino e loro hanno giocato ieri”.

Foto: X Como