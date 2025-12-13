Fabregas: “Morata vuole comprendere bene l’infortunio. Milan-Como in Australia penso salti, per fortuna”

13/12/2025 | 15:46:48

Fabregas ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Roma facendo il punto sugli infortunati: “Alvaro quando ha infortuni così, non si sente bene qualche giorno. Vuole capire l’importanza dell’infortunio, ma ovviamente gli spiace molto. E speriamo possa tornare il prima possibile. Douvikas lo vedo come sempre, non ha mai mancato un allenamento, è forte fisicamente, puoi dirgli quello che vuoi ma vuole sempre fare meglio. Grande mentalità e grande compagno. Milan-Como in Australia? Penso non si farà, fortunatamente”.

Foto: insta fabregas