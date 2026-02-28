Fabregas: “Morata? Non sappiamo cos’abbia. Jesus Rodriguez farà la differenza”

28/02/2026 | 18:06:36

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Lecce: “Morata si è fatto male, poi non so se fosse rigore. Jesus Rodriguez invece sono soddisfatto. Io un figlio di 22 anni non me lo immagino a giocare davanti a 40mila persone con il Betis. È un bambino, bisogna lasciare i suoi spazi, ma io sono qua per mettere la faccia per loro. Lo abbiamo portato qua perché in futuro farà una grandissima differenza, come Perrone l’anno scorso. Kempf? Noi non pensiamo alla prossima, si doveva vincere oggi. Aveva un piccolo problema che si porta dietro da tanto tempo all’anca, si sentiva un po’ insicuro”.

Foto: Instagram Fabregas