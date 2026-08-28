Fabregas: “Morata? Non ha fatto bene in campo, ma è stato un fenomeno fuori. Allegri? Si adatta alle caratteristiche dei suoi”

28/08/2026 | 15:51:27

Cesc Fabregas, a due giorni dalla tosta trasferta di Napoli, in cui ritroverà Max Allegri dopo il battibecco al termine di Milan-Como della passata stagione, ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole.

Sull’addio di Morata: “Si può leggere in un modo o nell’altro. L’uomo e il ragazzo. Il campo non è andato, noi avremmo voluto qualcosa di diverso. Con Douvikas ha avuto un grandissimo rapporto. Non si può trovare il suo valore, ma avere un ragazzo vicino che ti aiuta e che ti trasmetta cose da attaccante. Alvaro è stato un fenomeno, fino all’ultimo giorno ieri. Possiamo solo ringraziarlo, gli facciamo un in bocca al lupo. I ragazzi lo stimano tanto, poi il campo parla. Ma la cosa più importante è che ha avuto un ruolo importante. Lui ha voluto questo”.

Su Allegri e il Napoli: “Non lo conosco molto ma è molto intelligente. Vedo tante cose di Conte e di Allegri, poi ci sono giocatori fortissimi. C’è un po’ di mix, poi sono tornati al 4-3-3 con due esterni molto forti. Lui ha messo un po’ di sue idee. Ma si adatta alle caratteristiche dei suoi giocatori. Si è visto già un Napoli diverso rispetto al precampionato. La sfida contro il Napoli è contro una squadra matura. Al Maradona è una partita molto importante, sarà impegnativa, giocano insieme da tanti anni. Noi proviamo a costruire una cosa molto simile a quella fatta con De Laurentiis in 20-25 anni. Sono un grandissimo esempio per noi. Allegri e quello che è successo a San Siro la scorsa volta? Mi pento di quanto accaduto, non siamo perfetti, imparerò. Ma massimo rispetto per il mister. Per lui e per il Napoli”.

Sulla necessità di allungare la rosa: “Vogliamo creare una squadra equilibrata, dove tutti possano entrare in ogni momento. Quest’anno si faranno rotazioni per forza. Ho giocato la Champions per tanti anni, è una sfida molto importante per tutti noi. Siamo inesperti però. Non so dirti se con 20 o 25 giocatori siamo a posto. Si prova, però non ti posso dire al 100% come andrà. Proviamo con un’idea, ma un’esperienza che magari tra 2-3 anni ci farà essere più pronti. Un processo accelerato, alle volte non sai come vivere queste situazioni. Ma per questo dobbiamo essere sereni e tranquilli”.

Foto: X Como