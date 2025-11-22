Fabregas: “Morata? Henry nei primi 6 mesi all’Arsenal non ha fatto gol. Proveremo a far tornare Diao per la partita con l’Inter”

22/11/2025 | 10:30:10

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di lunedì contro il Torino. Queste le sue parole:

“Il Torino? Si deve affrontare la partita sempre al massimo. Se mentalmente pensi che sia difficile, sicuro lo sarà. Dobbiamo vincerla con le nostre carte, con quello che dobbiamo proporre. Però essere più ambiziosi, con più punti oltre a quelli che abbiamo. Tante le occasioni di fare il 2-0 con la Cremonese, a Napoli il rigore, a Cagliari 3-4 occasioni per fare gol. Il Torino è una squadra che gioca con 5-3-2, con difensori esperti, Asllani ha fatto gol e viene dall’Inter, grande giocatore. Casadei lo conoscete, arriva dal Chelsea. Ché Adams è un giocatore internazionale, Ngonge giocatore che fa la differenza con la sua squadra, ha vinto il campionato con il Napoli e mi piace molto. Squadra ben organizzata, Baroni è un grande mister. Dobbiamo andare là però con grandissimo piacere, anche se dopo la pausa nazionali dobbiamo affrontarla con grandissima attenzione. Da Cunha? Sono contento di lui, molto, lo prenderei sempre in una squadra. Lo valorizzo molto. Penso che in 2 anni abbia perso tre allenamenti. Dice tutto della sua mentalità. Come sta Morata? Sarei più preoccupato se lui in ogni partita non avesse occasioni di fare gol, ma se riguardi tutte le partite in cui ha giocato ha avuto almeno un’occasione nitida per fare gol. Non è arrivato, ok, però le occasioni ci sono state e matematicamente arriverà il gol. Ho visto mille esempi di compagni nel calcio che alcune volte non si sbloccavano. Henry nei primi 6 mesi all’Arsenal non ha fatto gol. Calma, le valutazioni alla fine. Ho tanta fiducia. Non giudico il giocatore solo per una cosa. Diao? Proveremo a farlo tornare con l’Inter, ma è più probabile riaverlo con la Roma”.

Foto: Instagram Como