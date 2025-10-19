Fabregas: “Morata ha disputato una partita perfetta. Nico Paz? È un campione, può arrivare dove vuole”

19/10/2025 | 15:20:31

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta contro la Juventus. Queste le sue parole:

“Oggi sono orgoglioso: abbiamo parlato dell’essere vincenti e dell’odiare la sconfitta, lottando l’uno per l’altro per essere una vera famiglia. Anche i tifosi ci hanno dato una grande mano, non va dimenticato, ci sono mancati per quattro partite. Morata? Álvaro ha disputato una partita perfetta. Purtroppo gli attaccanti vengono giudicati solo dai gol, ma non è quello che conta per me. Paz? Io credo in Nico: penso che sia un campione. Sono molto fiducioso sul suo futuro, perché ho capito che ha la testa giusta per diventare un top. Può arrivare dove vuole.”

Foto: Instagram Fabregas