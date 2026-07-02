Fabregas: “Milla ci aiuterà in tanti modi diversi, ha l’ambizione che cercavamo”

02/07/2026 | 12:00:18

Cesc Fabregas ha parlato dell’arrivo di Milla, intervenendo ai canali ufficiali del club: “Luis è un giocatore con una grande comprensione del gioco. Ci garantisce controllo, qualità ed esperienza a centrocampo, ma soprattutto possiede la personalità e l’ambizione che cerchiamo. Aiuterà la squadra in molti modi, sia con la palla che senza, e siamo lieti di dargli il benvenuto a Como”.

foto x como