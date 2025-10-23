Fabregas: “Milan-Como a Perth? Ho detto tre mesi fa quello che penso. Sono un lavoratore di una società, ma ho la mia opinione personale”

23/10/2025 | 16:10:02

Il tecnico del Como, Cesc Fabregas, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Parma, in programma sabato alle 15. Queste le sue parole:

“Milan-Como a Perth? Non è ancora confermato. È possibile che non si faccia. Io ho detto 3 mesi fa quello che penso, lo confermo personalmente. Poi però sono un lavoratore di una società, non vado contro i nostri tifosi e la mia società, però ho la mia opinione personale. Vero che la gente è la cosa più importante. La lingua che si parla in allenamento viste le varie nazionalità in squadra? È da 2/3 mesi che parlo in inglese con la squadra, solitamente ho sempre parlato in italiano. È particolare, collettivamente parlo in inglese ma poi alle volte parlo in italiano o in francese. Io sono dinamico, parlo come mi sento e loro capiscono l’italiano. Anche lo spagnolo lo parlano. Normalmente qua tutti parlano in inglese”.

Foto: Instagram Fabregas