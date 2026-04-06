Fabregas: “Mi sarei aspettato di più, non mi è piaciuta la squadra oggi”

06/04/2026 | 15:55:16

Il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio tra Udinese e Como: “Abbiamo avuto difficoltà da entrambe le parti nel trovare spazi. Una partita tattica, in cui le squadre si sono aspettate. Poi però abbiamo avuto due grandi occasioni per fare gol e questo è importante, in generale non mi è piaciuto come ha giocato la squadra in fase di possesso, con tanta gente sottotono. Loro però hanno creato poco, per noi è stata la 15esima partita senza subire gol. Ora continuiamo, qua ci hanno perso Roma, Napoli, Atalanta e Fiorentina. Alcuni Nazionali hanno fatto viaggi lunghi, io devo prendere in considerazione queste cose da allenatore. Quando ci sono queste partite è importante non perdere e non perdere gol, anche se sono il primo a dire che mi sarei aspettato di più”.

foto sito como